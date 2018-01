Naar de bioscoop of het trampolinepark? Binnenkort kan het hier

In gebouw A wordt een bioscoop voorzien. Ruimte B is voor een trampolinepark. Foto: dhh

Ternat - Projectontwikkelaar Redevco heeft een vergunningsaanvraag ingediend om op de terreinen achter The Leaf een bioscoopcomplex te bouwen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 23 februari.

Op de Redevcosite langs de Assesteenweg in Ternat wordt volop werk gemaakt van het moderne retailpark The Leaf. Maar intussen heeft de projectontwikkelaar plannen voor een uitbreiding. Op het gemeentehuis van Ternat werd namelijk een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van het retailpark met twee units voor overdekte recreatieve bedrijven.

Trampolinepark

Concreet wordt het aantal retailunits met één unit verminderd. Maar Redevco wil wel een unit uitrusten met een bioscoop van 11 zalen en 2.400 zitplaatsen. Een andere unit is bestemd voor een recreatief bedrijf, wellicht een trampolinepark. Verder is er ook sprake van een fastfoodrestaurant, dat omgeven wordt door een park.

Bezwaar indienen

De eventuele komst van een cinema baart heel wat Ternattenaren wel zorgen. Ze hebben vooral schrik voor het extra verkeer op de Assesteenweg. Er is dan ook geen enkele voorziening voor openbaar vervoer naar het cinemacomplex.

Een plan van het park met horecagelegenheid. Foto: dhh

Ternattenaren kunnen nog tot 23 februari bezwaar indienen. Gemeenteraadslid Geert De Feyter (CD&V en Volks) volgt de situatie alvast op de voet. “Dergelijk complex zal zeker een invloed hebben op het verkeer in en rond Ternat”, zegt De Feyter. “Wij blijven vragen naar een allesomvattende studie rond mobiliteit voor drie grote bouwdossiers in de omgeving: The Leaf, de bijkomende industrieruimte en de invulling van de SunChemicalsite. Elke onafhankelijke studie die gemaakt wordt, houdt geen rekening met de andere verkeersgenererende projecten”, aldus De Feyter.

Meer werkgelegenheid

Schepen van ruimtelijke planning Hilde Van Overstraeten (LVB) houdt een afwachtende houding aan. “We moeten het dossier nog bekijken op het schepencollege, dus ik kan nog niet meteen een standpunt innemen”, klinkt het. “We moeten de voor- en nadelen afwegen. Een cinemacomplex zorgt wel voor meer werkgelegenheid, maar vooral in het weekend zal er wel wat meer verkeer zijn”, klinkt het.

Fors verouderd

Geert De Feyter (CD&V) wil op de gemeenteraad alvast voorstellen om een Bouwmeesterscan te laten uitvoeren. “Dat is een analyse van het huidige ruimtebeleid in de gemeente. Onze visie op ruimtelijke planning is fors verouderd en er wordt geen rekening gehouden met de moderne mobiliteit en andere aspecten van de maatschappij. Ik heb de indruk dat momenteel vooral de projectontwikkelaars het ruimtelijk beleid bepalen in Ternat. En daar is dit plan het ultieme voorbeeld van”, aldus Geert De Feyter.