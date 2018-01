Weduwe Josip Weber over zijn onmenselijke strijd met de dood: “Toen ons hondje om 5 uur plots naast me op bed zat, wist ik dat het voorbij was”

Een te brave jongen uit Slavonië, dacht Irena Strinic (50) op haar zeventiende toen ze in Split kennismaakte met het jonge voetbaltalent Josip Weber. Maar ze werden “één ziel in twee lichamen”. Toen de vroegere topspits van Cercle Brugge en Anderlecht in november, nauwelijks 52 jaar, aan prostaatkanker stierf, waren ze 31 jaar intens gelukkig getrouwd. Tweeëneenhalve maand nadat hij hun “huisje voor altijd” betrok, ­getuigt Irena bijzonder open over haar herinneringen aan Joske en zijn onmenselijke strijd met de dood.