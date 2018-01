10.000 bestuurders die geen verkeersbelasting betaalden betrapt door slimme camera’s

Op de Vlaamse wegen worden meer en meer zwartrijders betrapt. De Vlaamse Belastingdienst vatte vorig jaar 10.583 bestuurders in de kraag die hun verkeersbelasting niet hadden betaald. In 2011 waren er dat maar iets meer dan 3.000.

Af en toe gaan de Vlaamse belastingcontroleurs op pad met de politie of de douane, maar meestal trekken ze er alleen op uit. Vorig jaar controleerden ze maar liefst 1,1 miljoen auto’s. Een enorm aantal, maar daarvoor hebben ze sinds een tijdje eigen wagens met ANPR-camera’s die automatisch nummerplaten herkennen. Daarnaast rijdt op de autosnelwegen een anonieme wagen rond die langs voren én langs achteren nummerplaten kan scannen. Wanneer u een donkergrijze Opel Insignia Break ziet rijden met in­gebouwde zwaailichtjes, weet u hoe laat het is.

Door de nieuwe techno­logie is het aantal gecontroleerde wagens sinds 2011 fel gestegen, van 120.000 naar 1,1 miljoen vorig jaar. En aangezien de pakkans nu veel groter is, worden ook meer zwartrijders betrapt. Zij worden stuk voor stuk aan de kant gezet en moeten meteen de verkeersbelasting én een boete van 25 procent er­bovenop betalen. Indien nodig krijgt de wagen een wielklem of wordt hij getakeld. Betaalt de zwartrijder zijn belasting dan nóg niet, dan kan zijn wagen in beslag worden genomen en openbaar worden verkocht. Dat gebeurde vorig jaar 57 keer.

Maar in het algemeen bewijzen de vele controles hun nut. Niet alleen werd in 2017 een recordbedrag aan achterstallige belastingen geïnd (6,6 miljoen euro), het aantal zwartrijders daalde de voorbije jaren procentueel ook. Terwijl vroeger 2,5 op de 100 wagens onbelast rondreden, is dat nu nog maar 1 op de 100.

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) is dan ook heel tevreden met de ­opvallende resultaten. “De pakkans bij deze controles is groot. Er worden elk jaar meer auto’s gecontroleerd, maar procentueel neemt het aantal overtreders de laatste jaren af. De controles ­leveren dus het gewenste resultaat op: steeds meer mensen betalen correct.”