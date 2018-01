Ineens ziet iedereen de wolf

Acht dode schapen in amper twaalf dagen tijd. Landbouwer Theo De Cock uit Ranst zit met de handen in het haar, en vreest de doortocht van wolvin Naya. Onterecht, zo bewijst haar gps-tracker. En dus kan de boer fluiten naar zijn vergoeding. “We verwachten een stortvloed aan zulke telefoons de ­komende maanden”, klinkt het bij Natuurpunt.

Heeft wolvin Naya de dood van acht weerloze schapen op haar geweten? Landbouwer Theo De Cock twijfelde vrijdag niet en sloeg meteen alarm bij het Meldpunt Wolven, nadat hij de zwaar toegetakelde karkassen van zijn dieren had teruggevonden. Ook hij had de berichten over de terugkeer van de wolf in Vlaanderen goed gelezen. En al zeker die waarin sprake van een wolvenaanval op twee schapen in Meerhout, een week geleden. De manier waarop de schapen daar gedood waren – met een beet in de hals – én de wolvensporen op de omliggende oever, maakten dat de aanval in Meerhout meer dan waarschijnlijk het werk was van een wolf.

Maar die in de weide van boer De Cock in Ranst, 45 kilometer van Meerhout, hoogstwaarschijnlijk niet. Sommige karkassen lijken er al langer dan een dag te liggen. Bovendien zou het vreemd zijn dat Naya in één nacht een aller-retour deed vanuit Leopoldsburg. Niet onmogelijk, zeggen kenners, maar wel heel onwaarschijnlijk. “En alsof één wolvin dan acht schapen zou verorberen?” zegt Jan Loos van het Meldpunt.

Een afgenomen DNA-staal moet duidelijkheid brengen. Al is die er eigenlijk al. “Op basis van Duitse info, afkomstig van Naya’s gps-tracker, blijkt dat de wolvin al dagen rondloopt in het militair domein van Leopoldsburg”, verduidelijkt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. “Ook daar vind je schapen, dus los van de bewijzen dat ze daar helemaal niet was, is er ook geen reden voor haar om zo veel openbare wegen te kruisen.”

Theoretisch bestaat er wel nog een kans dat er zich nog een tweede wolf op Vlaams grondgebied bevindt. Eentje zonder chip. Maar de meest voor de hand liggende verklaring voor de acht dode dieren in Ranst: een hond.

150 euro per schaap

Volgens Moeremans is het een tendens die ook in onze buurlanden opduikt. “We maken ons geen illusies, de komende weken zullen er nóg mensen bellen met de melding dat hun schapen zijn doodgebeten door wolven.” De reden is simpel: een vergoeding. Eentje die varieert en kan oplopen tot 150 euro als blijkt dat de wolf het schaap als prooidier uitkoos. Acht schapen, dat had Theo De Cock dus een dikke duizend euro opgeleverd.

Telkens als er een melding komt, wordt er ter plaatse onderzoek verricht. Om na te gaan of de wolf de dader is, of onterecht als zondebok wordt aangeduid.