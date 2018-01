Gianluigi Buffon wordt 40 jaar: deze weetjes moet u gelezen hebben over de Italiaanse legende

Gianluigi Buffon houdt van Borussia Mönchengladbach. Jawel, u leest het goed. De gevierde doelman van Juventus supportert voor een subtopper uit de Bundesliga. En dat is niet het enige dat u wellicht nog niet wist over hem. Ter ere van zijn veertigste verjaardag komende zondag: 40 weetjes over ‘Gigi’.