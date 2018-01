Voortaan brult zij in plaats van De Leeuw

Als ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw op 1 juni opstapt, wordt Waals-Brabander Robert Verteneuil zijn opvolger. Maar aan Vlaamse kant zal de socialistische vakbond vooral het gezicht krijgen van zijn “nummer twee”, de Limburgse Miranda Ulens (49). Ze komt uit de financiële sector, waar ze vocht tegen de afslankingen door de banken. “Het ABVV is als onkruid. Wij vergaan niet.”

Miranda Ulens kende een vliegende start aan de top van de socialistische vakbond. Toen ze einde 2014 begon aan haar eerste mandaat in het topbestuur, mocht ze vrijwel meteen de protesten tegen de besparingsmaatregelen van de ­regering-Michel in handen nemen. Maar ze was er klaar voor, zei ze toen: “Klaar om het gevecht aan te gaan met deze rechtse regering die de gewone man in de straat pijn wil doen.”

De 49-jarige Ulens heeft zich als vakbondsvrouw altijd strijdbaar opgesteld. De financiële sector waarin ze sinds 2003 actief was als vakbondssecretaris Financiën – na een carrière van tien jaar bij Gemeentekrediet/Dexia – ging de voorbije jaren dan ook door zwaar weer. Belfius, ING, Fortis,... allemaal kondigden ze de sluiting van een groot aantal kantoren aan, met bijhorend jobverlies. En elke keer opnieuw moest Ulens in het verweer. Met pittig verzet. “De aandeelhouders krijgen veel, het personeel en de klanten blijven achter”, zei ze toen ING duizend banen wilde schrappen. “Ze stampen de ouderen door het venster, om jongeren langs de voordeur binnen te halen”, zei ze toen Bel­fius 920 jobs van ouderen wilde schrappen.

Nu waakt ze ook over andere sectoren. Een dag na de aankondiging van de afslankingsplannen bij Carrefour stuurde ze de tweet uit: “Carrefour Verslagenheid triestheid woede maar de vakbonden zullen hun tanden laten zien én hun verantwoordelijkheid opnemen”. Ze is ervan overtuigd dat de vakbonden een belangrijke maatschappelijke rol moeten blijven spelen. Zúllen blijven spelen ook. “De politiek kan ons op alle mogelijke manieren proberen tegen te werken of te ondergraven, maar wij zullen altijd terugkomen en werknemers en uitkeringstrekkers verdedigen. Het ABVV is als onkruid. Wij vergaan niet”, zei ze.

Maar dat betekent niet dat ze al te vaak naar het wapen van de staking wil grijpen. In het verleden zei ze al dat stakingsacties “doordacht” moeten zijn.

Ultimatum gesteld

Hoewel aan Vlaamse kant vooral het gezicht van Miranda Ulens te zien zal zijn, is de echte opvolger van Rudy De Leeuw de Franstalige Robert Verteneuil. Hij heeft de naam een goede onderhandelaar te zijn. “Ik jaag me nooit op en kan urenlang aan een onderhandelingstafel blijven zitten”, zei hij aan RTBF. Bij de werkgevers wordt dat bevestigd. “Hij lijkt minder gebruik te maken van melodramatische taal en gebaren dan sommige van zijn voorgangers.”

Maar dat maakt van hem inhoudelijk nog geen softie. Vertenueil past in de lijn van de Franstalige poot van het ABVV, die de huidige regering-Michel als antisociaal diaboliseert en waar het stakings­wapen nooit veraf is. Het was Vertenueil die de regering een ultimatum stelde: “De pensioenplannen intrekken of er volgen stakingen.” De vakbond verwacht “zo snel mogelijk” antwoord. Al beseft ook de nieuwe rode vakbondsleider “dat we moeten werken aan ons negatieve imago in de publieke opinie”.

Een lange inloopperiode is de nieuwe top van de socialistische vakbond alvast niet gegund. De eerste grote test: de tweejaarlijkse loononderhandelingen met de werkgevers, in het late najaar.