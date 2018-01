Anderlecht vult de oorlogskas met steun van Charleroi en (hopelijk) Franse eersteklasser

Anderlecht wil in deze transferperiode ­– deadline woensdagavond! – absoluut nog een spits, maar heeft nog geen geld (genoeg). Dus probeert paars-wit creatief te zijn. Met de steuntje van Charleroi en met een poging om Teodorczyk naar Nantes te dirigeren.

In nood kent men zijn vrienden en Charleroi is goed bevriend met Anderlecht. Huismakelaar Mogi Bayat is namelijk de broer van Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat en sinds vorige zomer huren de zebra’s Dodi Lukebakio (20) van Anderlecht. Een huur met een aankoopoptie van 2 miljoen, te lichten vóór maart. Maar zie, Charleroi is bereid om hem nu al aan te kopen. In ruil voor een kleine korting. Paars-wit krijgt zo wellicht 1,5 miljoen in kas. Er is zelfs nog een klein kansje dat Charleroi de dribbelaar de komende dagen elders aan de man brengt. Paars-wit krijgt dan ook nog een percentage op de doorverkoop. Een dubbelslag voor RSCA?

En nog een plan. Via Mogi lonkt(e) Nantes ook naar Lukasz Teodorczyk (26). De Fransen deden al een bod om de Pool te huren met een aankoopoptie, maar Teo en zijn entourage weigerden. “Ik wilde Teodorczyk en onze trainer (Ranieri, nvdr.) was akkoord, maar zijn makelaar wees ons af”, aldus Nantes-voorzitter Waldemar Kita. “Die man is niet correct.” Teo’s makelaar Marcin Kubacki heeft slechte ervaringen met Nantes en wil niet meer van de Fransen weten.

Nieuwe spits

Anderlecht kijkt nu of het druk kan zetten op zijn spits. Het feit dat ze Teo van de hand willen/kunnen doen en na de 5 miljoen van Stanciu en de 0,5 miljoen van Harbaoui nog geld kunnen verzamelen, toont dat RSCA ambities heeft om een nieuwe topspits te halen. Met name Mitrovic (Newcastle) laat weten dat hij nog beschikbaar is.

Hein Vanhaezebrouck is ongeduldig. “Ik ben vragende partij. Zeker in de aanval is er te weinig concurrentie. Ik heb ook spitsen nodig die iets maken van onze voorzetten, want die zijn lang niet meer zo slecht. Schiet dus niet altijd op de leveranciers, maar ook op de ontvangers.”

In de dossiers van Dendoncker (West Ham, Everton) en Vranjes (bod bij AEK) bleef het status quo.