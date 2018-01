Geen Ricardo Sa Pinto gisteren op de gebruikelijke persconferentie aan de vooravond van een competitiewedstrijd. Er wordt te veel op de Portugese Standard-traner gefocust en niet op de arbitrale fouten, klinkt het. Een beetje pathetisch, maar tegelijkertijd klopt het. ­Gedeeltelijk.

De directie van Standard ziet terecht in dat zijn trainer de club in een minimum van tijd zo’n slecht imago heeft bezorgd dat het elke wedstrijd weer uitkijken is naar wat hij nu weer uitvreet om de algehele ...