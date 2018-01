Iedereen klaar voor Circus Sa Pinto, ook Hein Vanhaezebrouck: “Of ik ook een schwalbe voorbereid?”

Standard-Anderlecht is een prestigeduel. Nog meer nadat de Rouches de Brusselaars onlangs uit de beker kegelden na een felbesproken match in het Astridpark. U herinnert zich ongetwijfeld nog de theatrale val van Standard-trainer Ricardo Sa Pinto nadat hij een spetter bier voelde.

“Of ik ook een schwalbe voorbereid?” grijnsde Hein Vanhaezebrouck. “Als ik val, raak ik met mijn slechte knie niet meer recht.”

Paars-wit verwacht zich alvast opnieuw aan Circus Sa Pinto, want ook in andere matchen stal die vaak de show. “Ik vond dat heel ­jammer toen, want Standard voetbalde goed – onderschat hun voetbalkwaliteiten niet – maar ze rokken toen heel veel tijd.”

Sa Pinto zelf viel alleszins alweer op door gisteren zijn kat te sturen naar de persconferentie. De coach moet nog maar eens voor de geschillencommissie komen nadat hij ook tegen Zulte Waregem het veld opliep. Het leek alsof hij vragen over zijn gedrag wou ontlopen. “De trainer stelt vast dat alles wat hij doet of zegt voor controverse zorgt”, communiceerde Standard. “Dat wordt aangewakkerd door bepaalde media die zich op hem concentreren in plaats vanop andere zaken zoals arbitrale dwalingen. Om geen polemiek te starten, concentreert hij zich nu liever op de match.”

Foto: Photo News

Druk op ref

Dat was dus de prelude. De clasico wordt ook gekruid met Adrien Trebel die als ex-speler van Standard voor het eerst terugkeert naar Sclessin. Wacht hem een ­tifo zoals Defour? “Als ik Adrien vraag of hem dat zou raken, zegt hij uiteraard van neen”, aldus nog Vanhaezebrouck. “De ref (Delferière, nvdr.) moet ook rekening houden met de omstandigheden. In het verleden kreeg Defour na die tifo een tweede gele kaart voor twee keer niets. Dan ga je als scheidsrechter mee in de aanpak van de Standard-fans. Ik zeg niet dat alles mag, maar een arbiter moet dan ook geen dingen gaan doen die hij anders niet doet.”