Krijgen we een broederstrijd in de clasico tussen Anderlecht en Standard?

Standard-Anderlecht kan voor twee spelers speciaal worden. Voor het eerst kunnen de broers Paul-José Mpoku (Standard) en Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) elkaar in de ogen kijken.

Foto: Photo News

Ja, ondanks hun andere familienaam zijn de twee broertjes. Zoals bij veel Congolezen nam de één de naam van de vader over en de ander de naam van de moeder. Mpoku (25) staat bij Standard sowieso in de basis, Sambi-Lokonga (18) is bij Anderlecht ­afhankelijk van ­Gerkens en Kums. Die lagen gisteren ziek in bed. Raakt één van hen niet ­opgelapt, dan start Lokonga.

Rug Boeckx

Het is niet uitgesloten dat Frank Boeckx lang out is. De keeper heeft weer rugklachten met uitstraling naar zijn benen en zit niet in de selectie. Boeckx werd in mei al geopereerd en revalideerde twee maanden na een hernia. Komt het weer zover? “We kijken hoe we Frank het best behandelen”, aldus Vanhaezebrouck.