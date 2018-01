Hier maken Nederlanders onze centen. Onze man op bezoek in de grootste muntfabriek van Europa

De Belgische euromunten komen voortaan van over de grens. De Koninklijke Nederlandse Munt – een van de grootste munt­fabrieken ter wereld – slaat vanaf nu ‘50 cent’ op de achterkant van onze koning. Honderden miljoenen muntjes, van de rostjes van 1 cent tot en met de stukken van 2 euro, zullen ze voor ons de volgende vier jaar maken. Maar waarom? Hebben we er dan niet genoeg? En hoe maken ze die munten? En waarom worden die rostjes toch altijd zo vuil? We gingen het hen vragen in Utrecht. Een plek waar je nog niet met het kleinste muntje buiten raakt, en waar je zelfs je zakken moet legen bij het binnenkomen.