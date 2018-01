Ooit was Doc Martens een symbool voor rebellie en anarchie. Nu is de legerbottine een fashion statement

Doc Martens, de iconische legerbottine, is helemaal terug van weggeweest. In de jaren zestig stond de stoere schoen nog symbool voor rebellie en anarchie. Vandaag is het – dankzij sterren als Gigi Hadid en Miley Cyrus – een fashion statement geworden. En vooral ook: een allemansvriend. In Gent opent, na Antwerpen en Brussel, op 9 februari de derde winkel in ons land.