CLUBNIEUWS. Ex-Anderlechtspeler op weg naar Lokeren, Genk stelt transfer uit naar de zomer

Nog zes dagen en dan sluit de wintertransfermarkt officieel zijn deuren. Bij Sporting Lokeren willen ze die deadline niet afwachten en staan ze op het een punt een ex-speler van Anderlecht. Racing Genk stelt een transfer dan weer uit naar de zomer. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Mitrovic traint weer mee

In aanloop naar de topper tegen Club blijft de ziekenboeg bijzonder druk bevolkt. De enkelblessure van Stefan Mitrovic lijkt echter wel gunstig te evolueren: gisteren trainde de Servische international voor het eerst terug met de groep mee. Een aantreden tegen Club Brugge lijkt echter sowieso uitgesloten. Brecht Dejaegere (knieholte) trainde nog individueel, terwijl Anders Christiansen (kuit), Moses Simon (enkel) en Nana Asare (hoofd) bleven binnen voor verzorging en revalidatie.

GENK. Pas in de zomer nieuwe poging voor Paintsil

Joseph Paintsil zal tijdens de wintermercato niet de stap van Ferencvaros naar KRC Genk zetten. De Ghanees traint opnieuw mee met de Hongaarse ploeg, Genk probeert wel nog steeds om Paintsil in de zomer naar Genk te halen. Intussen worden onderhandelingen gevoerd met een andere buitenspeler.

Leandro Trossard kreeg gisteren goed nieuws. Zijn spierblessure is genezen. Trossard mag de trainingsarbeid weer opbouwen en binnenkort bij de groep aansluiten.

KV KORTRIJK. Budkivskyi allicht terug naar Rusland

Zoals verwacht is Sebastien Bruzzese weer fit. Vierde doelman Martens valt daardoor weg. Ivanov maakt dan weer zijn rentree. Qua transfers is er geen bedrijvigheid aan de Leie, wel is het de bedoeling dat de overbodige spits Budkivskyi terugkeert naar Rusland. De voorverkoop voor de bekermatch van dinsdag tegen Genk draait op volle toeren, vandaag kunnen tickets gekocht worden.

KV OOSTENDE. Musona is twijfelachtig

Knowledge Musona is twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Lokeren van zondagavond. De Zimbabwaan liep ­tegen Club Brugge een lichte hamstringblessure op en trainde gisteren niet mee. Vandaag moet blijken of de aanvaller fit raakt voor morgen. Vandriessche keerde wel terug op training. Hij was er niet bij op Club door ziekte. Milic (hiel), Jonckheere (hiel) en Rajsel (knie) zijn er niet bij, Lom­baerts is geschorst. ­Vorig seizoen einde de wedstrijd in de Versluys.

LOKEREN. Ex-Anderlecht-speler op komst

Nog amper vijf dagen voor de transfermarkt sluit en Lokeren schiet eindelijk in actie. De Oost-Vlaamse club heeft zijn zinnen gezet op ex-Anderlecht-speler Lukas Marecek (27). De middenvelder van Sparta Praag landt zondag in België. Maandag legt hij zijn fysieke tests af. Marecek kan een contract voor 3.5 seizoenen tekenen op Daknam. Hij moet voor meer voetballend vermogen zorgen op het middenveld.

STVV. Delorge blijft recordhouder

Peter Delorge, huidig teammanager van STVV, is met maar liefst 27 derby’s (2.169 minuten) als speler absoluut recordhouder in de Limburgse derby. Door zijn onverschrokken speelstijl pakte hij tegen Genk in totaal 8 gele kaarten. Peter Voets is de nummer 2 met 20 selecties. Volgen verder: Belic en Vrancken, die bij beide ploegen speelde, met 18 en Hayen met 17 derby’s.

WAASLAND-BEVEREN. Ampomah fit, Boljevic geschorst

Slechts één wijziging in de selectie na het punt op Anderlecht. Boljevic zit een speeldag schorsing uit nadat hij woensdag zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. Wellicht krijgt Dierckx daardoor opnieuw een basisplaats. Ampomah was twijfelachtig maar trainde gisteren gewoon voluit mee. De Ghanese flankaanvaller start vanavond wellicht gewoon weer in de basis. Voor de rest heeft Vermant weinig redenen tot wisselen.

ZULTE WAREGEM. Marcq speelklaar

Damien Marcq (verstuiking aan de enkel) is dan toch wedstrijdfit ­geraakt voor de uitwedstrijd in Waasland­Beveren. Francky Dury kan dus, op Theo Bongonda na, op een volledige fitte kern rekenen. “Op die manier is het fijn werken”, aldus Dury. Op Waasland-Beveren kan Essevee iets goedmaken na het 2-5-verlies in de heenronde. “Of ik revanchegevoelens heb? Neen, want we verloren verdiend. Waasland­Beveren bewijst al een heel seizoen dat het een sterke ploeg heeft.”