Van Wijk heeft lof voor de fans, maar kritiek op Bandé: “Hebben niets aan zijn speeltuinvoetbal”

Nee, het debuut van Dennis Van Wijk bij KV Mechelen was geen succes. Malinwa ging alweer zielloos onderuit, ditmaal op eigen veld tegen Moeskroen. Van Wijk gaf donderdag pas zijn eerste training en heeft dus nog tijd nodig. Na de match vrijdag was hij wel meteen kritisch voor Hassane Bandé.

De revelatie van de eerste seizoenshelft kon zijn nieuwe trainer niet echt bekoren tegen Moeskroen. “Op dit moment speelt hij”, was Van Wijk streng. “In de zone van de waarheid is hij niet resoluut in zijn beslissingen. In het begin van het seizoen was hij veel directer in zijn acties. Het is een beetje spelen en dat ziet er leuk uit, maar op dit moment hebben we daar niet zoveel aan”, analyseerde de Nederlander. Bandé was tot dusver goed voor acht doelpunten en één assist in 19 competitiematchen.

Zijn goede prestaties voor de winter inspireerden Ajax om nu al meer dan 8 miljoen euro op tafel te leggen om Bandé volgende zomer naar Amsterdam te halen. “Het is voor die jongen niet makkelijk. Hij gaat naar Ajax en zij trekken nu al aan zijn mouw. Dat weegt op hem, al moet hij in de ArenA zo niet voetballen, want dan wordt hij uitgefloten”, weet Van Wijk.

De nieuwbakken coach van Mechelen had overigens wel lof voor de fans van zijn nieuwste club, die ondanks de crisis massaal achter hun ploeg blijven staan. “Ze waren fantastisch. De spelers waren down, maar de supporters hebben ze terug het veld opgestuurd. Zij hebben nooit opgegeven, dat maak je in het voetbal maar heel weinig mee. Ik kreeg er koude rillingen van”’, aldus Van Wijk.