OVERZICHT. Dit verandert allemaal op 1 februari: duurdere treintickets, vakantie opsparen en makkelijker veranderen van bank

Een nieuwe maand, een aantal nieuwe regels. Zo zullen de prijzen van trein- en bustickets stijgen, wordt het eenvoudiger om van bank te veranderen en kunnen bedrijven hun personeel de mogelijkheid geven om vakantiedagen over de jaren heen op te sparen. Een overzicht.

Van bank veranderen wordt eenvoudiger

De nieuwe dienst “Bankswitching” maakt het vanaf 1 februari makkelijker om van bank te veranderen. Consumenten zullen vanaf dan niet langer hun nieuwe rekeningnummer moeten meedelen aan schuldeisers die met domiciliëring werken of aan terugkerende betalers, zoals bijvoorbeeld de werkgever. De nieuwe bank zal dit regelen via Bankswitching.

Schuldeisers en betalers zullen een melding van bankoverstap daardoor niet langer rechtstreeks van hun klanten of betalingsgerechtigden krijgen, maar wel via Bankswitching.

Bankswitching werkt daarnaast samen met de nieuwe bank om, onder meer, betaalkaarten te schrappen en de vorige zichtrekening te vereffenen en het saldo over te zetten naar de nieuwe bank.

Duurdere trein- en bustickets

Bij zowel NMBS als De Lijn gaan enkele tarieven, naar jaarlijkse gewoonte, op 1 februari omhoog. De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB verhoogt zijn tarieven niet. Bij de NMBS slaan de prijzen van abonnementen met 2,49 pct, andere vervoersproducten worden gemiddeld 1,49 pct duurder. Bij De Lijn gaat het om abonnementen zoals de Buzzy Pazz en de Omnipas die worden geïndexeerd.

Foto: BELGA

Een standaardbiljet wordt gemiddeld 0,94 procent duurder. Het goedkoopste biljet kost vanaf februari 2,3 euro (in plaats van 2,2 euro). Het seniorenbiljet (heen- en terugreis voor 65-plussers in tweede klasse) gaat van 6,2 naar 6,5 euro, of +5 procent. Een forse prijsverhoging is er voor de Go Unlimited van een week, een pass voor -26-jarigen om onbeperkt te reizen tijdens schoolvakanties. Die wordt een kwart duurder: 15 euro. De prijs voor een Go Unlimited van een maand blijft gelijk op 25 euro.

Een aantal tarieven veranderen dan weer helemaal niet, zoals de Go Pass 10, de Rail Pass en de fietsdagkaart.

Bij De Lijn blijven de prijzen voor de losse tickets ongewijzigd. Een klassiek papieren biljet voor 60 minuten reizen met bus of tram zal dus ook na 1 februari 3 euro kosten, een sms-ticket 2,15 euro en een m-ticket (via de smartphone) 1,8 euro. Er bestaan inmiddels al verschillende apps om de m-tickets te kopen.

De Lijnkaart voor 10 ritten wordt op 1 februari wel 1 euro duurder en zal dan 16 euro kosten, al lanceert De Lijn tegelijk een digitaal alternatief, de m-card, waarvan de prijs op 15 euro blijft. Die digitale Lijnkaart zal de reiziger kunnen aanschaffen via een app op de smartphone.

In groep reizen wordt ook duurder. Momenteel bestaat er nog een groepsbiljet van 1,25 euro per persoon voor groepen van 5 tot 44 personen die allemaal hetzelfde traject afleggen. Dat wordt vanaf 1 februari 1,30 euro per persoon en de groep zal uit minstens 10 personen moeten bestaan.

Vakantie opsparen

Bedrijven kunnen hun personeel de mogelijkheid geven om vakantiedagen over de jaren heen op te potten en te gebruiken wanneer ze dat opportuun vinden. De regeling treedt op 1 februari onveranderd in werking, omdat vakbonden en werkgevers er niet in slaagden een alternatief systeem uit te werken. De maatregel past binnen het Werkbaar en Wendbaar Werk van minister Kris Peeters, en zou normaal al in augustus vorig jaar in voege zijn getreden.

Minister Peeters

De sociale partners hadden echter bezwaren, waarna Peeters hen een halfjaar uitstel gaf om met een alternatief te komen. Maar in het overleg van de laatste kans tijdens de Nationale Arbeidsraad bereikten de vakbonden en de werkgevers eind januari geen akkoord om het vakantiesparen nog bij te sturen.

Nochtans was er zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde de wil om het systeem bij te sturen. De werkgevers hoopten de procedure te versoepelen voor bedrijven die loopbaansparen willen invoeren voor hun werknemers. Nu dreigt die vooral voor kleine bedrijven ingewikkeld te worden.

Om loopbaansparen in te voeren is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nodig op sectorniveau. Als er geen sectorakkoord is, kan een bedrijf aan de sector vragen om een akkoord te sluiten. Lukt dat na zes maanden niet, dan pas kan een bedrijf op eigen houtje het loopbaansparen invoeren.

Meer betalen aan péages in Frankrijk

De tarieven voor het gebruik van de Franse snelwegen gaan op 1 februari met 1,03 tot 2,04 procent de hoogte in. De prijzen stijgen sterker dan in 2016 en 2017, toen ze gemiddeld met 1 procent stegen.

De tarieven stijgen door een toepassing van de inflatie en de contracten die al jaren bestaan tussen de Franse staat en de bedrijven die de tarieven innen. Elk jaar worden de tarieven herzien.

Foto: BELGAIMAGE

Gedragscode voor eurocommissarissen aangescherpt

De zogenaamde afkoelingsperiode voor eurocommissarissen wordt, vanaf 1 februari, verlengd van 18 maanden naar twee jaar. Voor de voorzitter wordt de periode verlengd tot drie jaar. Tijdens die afkoelingsperiode moeten voormalige commissarissen hun oude werkgever op de hoogte brengen over nieuwe functies die ze willen opnemen en gelden er ook beperkingen op lobbywerk bij de Commissie.

De handel en wandel van voormalige commissarissen zal voortaan opgevolgd worden door een nieuw onafhankelijk ethisch comité, dat de Commissie advies zal geven over oud-leden die aan de slag gaan in sectoren die verband houden met hun vroegere portefeuilles. Zowel het advies als de beslissing van de Commissie zullen gepubliceerd worden.

De nieuwe gedragscode omschrijft voor het eerst wat een “belangenconflict” is. Daarbij wordt aangestipt dat eurocommissarissen ook de perceptie van belangenconflicten moeten vermijden. Ze moeten ook alle investeringen boven 10.000 euro aanmelden en hun reiskosten in functie zullen om de twee maanden gepubliceerd worden. Anderzijds wil Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat commissarissen zich kandidaat kunnen stellen bij Europese verkiezingen zonder dat ze hiervoor verlof moeten nemen.

De nieuwe gedragscode kwam er na controverse over de nieuwe job van Junckers voorganger, José Manuel Barroso. Hij nam na de afkoelingsperiode van 18 maanden een job aan als adviseur bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. De ethische commissie van de Europese Commissie concludeerde dat Barroso geen ethische regels had geschonden, maar dat het wel “niet slim” was de functie te aanvaarden.