Enorme explosie in centrum van Kaboel nabij kantoren van Europese Unie

De politie zegt dat het om een zelfmoordaanslag ging met een autobom. De knal deed zich even voor 09.30 uur Belgische tijd voor, volgens getuigen in de wijk waar de kantoren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van de Europese Unie zijn gelegen.

Arabische nieuwszender sprak getuigen die het hadden over minstens 3 explosies.

An explosion in downtown #Kabul, possible suicide attack, details to fallow.#Afghanistan pic.twitter.com/Od0Bdds6Mp