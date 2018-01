GERUCHTEN. Absolute topclub lonkt naar Carrasco, Schotten troeven Spanjaarden af voor Musonda

Nog enkele dagen hebben de Europese voetbalploegen om de gewenste versterkingen binnen te halen. Woensdagavond sluit de wintermercato onherroepelijk. Traditiegetrouw wordt er nog veel beweging verwacht in de slotdagen van de transferperiode. Voor Yannick Carrasco lonkt een mogelijke transfer naar Juventus. Michy Batshuayi wacht nog op de komst van een nieuwe spits bij Chelsea om uitgeleend te kunnen worden. En ook ploegmaat en landgenoot Charly Musonda Jr. lijkt op huurbasis te zullen vertrekken, maar naar waar?

Yannick Carrasco wordt gelinkt aan een transfer naar Juventus, luidt het bij Sky Sport Italia. De 24-jarige Carrasco zou er in beeld zijn nadat vleugelspeler Juan Cuadrado zich in december blesseerde aan de lies en daarvoor mogelijk nog onder het mes moet. Het grootste probleem zou het contract zijn dat de Rode Duivel nog heeft bij Atlético Madrid: dat bevat een opstapclausule van maar liefst 100 miljoen euro, een prijs die voor de Oude Dame vooralsnog te hoog ligt. Volgens Italiaans sportjournalist Mario Giunta zouden de eerste contacten tussen beide clubs intussen wel al gelegd zijn.

Meer transfernieuws valt er te rapen in het Verenigd Koninkrijk, want onder meer Daily Mail meldt dat Celtic Glasgow de beste papieren heeft om Charly Musonda Jr. te strikken. Er ligt voor de belofte-international een huurovereenkomst voor 18 maanden klaar bij de Schotse kampioen. Bij Celtic zou hij ploegmaat worden van Rode Duivel Dedryck Boyata. Coach Brendan Rodgers is een grote fan van Musonda en zou eerder al geprobeerd hebben om de aanvallende middenvelder te strikken.

Foto: Photo News

Als Celtic zijn slag thuishaalt, troeft het Leganes af. De Spanjaarden wilden ook maar al te graag Musonda binnenhalen, maar Chelsea mikte op een ploeg uit Engeland. Dan ligt de Schotse competitie uiteraard meer in de lijn dan de Primera Division, waar Leganes momenteel de 13e plaats inneemt. Een beslissing is er nog niet gevallen, maar in Engeland verwacht men na zondag een doorbraak. Antonio Conte lijkt nog op Musonda te rekenen voor de confrontatie met Newcastle in de FA Cup, nadien zou de transfer kunnen doorgaan.

Foto: Photo News

Wat Michy Batshuayi betreft, hangt alles ervan af of Chelsea er nog in slaagt een spits te strikken. Edin Dzeko was en is de eerste keuze, maar de transfer van de Bosniër staat op losse schroeven, weet The Telegraph. De Engelse landskampioen betaalt in principe geen transfersommen voor spelers over de 30 jaar. Voor Dzeko wil het een uitzondering maken, maar AS Roma vraagt meer dan Chelsea wil betalen. Bovendien heeft de 31-jarige spits van AS Roma enkele eisen waar The Blues niet op willen ingaan. Zo zijn ze op Stamford Bridge niet geneigd om een contract van langer dan een jaar te geven, eveneens hun beleid bij spelers die de dertig gepasseerd zijn.

Slaagt Chelsea erin een aanvaller aan te trekken, mag Batshuayi uitgeleend worden. Hij zou al persoonlijk rond zijn met Sevilla, al liggen er nog enkele teams op de loer. Vooral West Ham is sterk geïnteresseerd.

Foto: REUTERS

Chelsea hoopt de deal alsnog te kunnen sluiten, maar wil ook geen risico’s nemen. Is de transfer maandag niet rond, zet het in op andere pistes. Olivier Giroud (Arsenal), Peter Crouch (Stoke City) en Ashley Barnes (Burnley) komen dan in beeld. Chelsea lijkt overigens wel de komst van Emerson - eveneens een speler van AS Roma - af te ronden. Hij kan bij Chelsea 80.000 pond per week verdienen, zijn transfer staat of valt niet met de deal rond Dzeko.

Foto: AFP

In Duitsland kijkt men reikhalzend uit naar wat Pierre-Emerick Aubameyang doet. De Gabonees zou volgens de geruchtenmolen een persoonlijk akkoord hebben met Arsenal, maar The Gunners komen maar niet tot een overeenkomst met Borussia Dortmund. Sky Sports weet dat de Duitsers 60 miljoen pond willen vangen voor hun sterspeler, Arsenal bood 50. Dortmund zou bovendien gefrustreerd zijn over de onderhandelingstactieken van de Engelsen en dreigt ermee de gesprekken stop te zetten. De aanvaller zit in ieder geval gewoon in de wedstrijdselectie voor het treffen met Freiburg.

De transfer van toptalent Pietro Pellegri lijkt dan weer in kannen en kruiken. De amper 16-jarige aanvaller van Genoa maakte dit seizoen vijf keer zijn opwachting in de Serie A, waarin hij twee keer scoorde. De 1m96 lange spits is op weg naar Monaco, waar hij vandaag zijn medische testen aflegt. Als die probleemloos verlopen, staat niets een transfer in de weg. De ploeg van Youri Tielemans legt volgens Gianluca Di Marzio 25 miljoen euro op tafel, wat nog kan oplopen met bonussen. De speler zelf gaat zo’n 1 miljoen euro per jaar verdienen in het Prinsdom.