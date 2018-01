Gruwelijk: taliban verstopt explosieven in kleren van baby van 4 maanden oud in poging om stad aan te vallen

Strijders van de taliban hebben een gruwelijke tactiek gebruikt tijdens een aanval op Kunduz in het noorden van Afghanistan. Ze verstopten een bom in de kleding en doeken, die rond een baby van vier maanden oud gewikkeld waren. Op die manier wilden ze onopgemerkt een ontploffing laten gebeuren op een strategische plaats in de Afghaanse stad, met het meisje als “bijkomende schade”. Dat schrijft de Kabul Times.

De explosieven waren zorgvuldig rond het lichaam van de baby gedrapeerd. De doeken en haar kleding waren ruim genoeg om het dynamiet niet te doen opvallen. Vier mannen en één vrouw droegen het kind mee, in de hoop door hun ogenschijnlijk onschuldige uitzicht de politie te verschalken.

Op tijd opgemerkt

De agenten beseften echter dat er iets niet klopte aan het gezelschap en arresteerden hen meteen. De politie merkte even later de explosieven op rondom de baby. Alles was correct aangesloten, zodat de bom feilloos zou kunnen afgaan. De ontmijningsdienst kon alles onschadelijk maken zonder dat het kind er pijn van ondervond.

“Dit was een wreed en verdorven plan”, reageerde Sowita Abulrahizai, de voorzitter van de Onafhankelijke Mensenrechtenorganisatie in Afghanistan. “Kinderen gebruiken in gewapende conflicten is het meest gruwelijke dat je kan doen. Zo’n daden worden door niemand goedgekeurd, niet door de maatschappij, niet door de Sharia, niet door de wetten van ons land.”

Zware ontploffing

Zaterdagochtend zijn bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel meer dan 110 mensen gewond geraakt na minstens 3 explosies. Minstens 17 mensen zijn overleden, zo meldt ministerie van Volksgezondheid. De taliban heeft de aanslag opgeëist.