Parijs houdt adem in: Seine bereikt mogelijk gevaarlijk waterpeil

Parijs maakt zich volop klaar voor zware overstromingen, door de enorme regenval deze maand blijft het waterpeil van de Seine maar stijgen. Momenteel staat het waterpeil op 5,8 meter, maar vanaf 6 wordt het echt gevaarlijk. Eerder deze week werden al honderden mensen geëvacueerd.

De overheid heeft al de nodige voorzorgsmaatregelen genomen: cruise- en binnenvaartschepen worden tegengehouden, en de regionale trein ‘RER C’ die normaliter langs de rivier rijdt en veel gebruikt wordt door toeristen, is gesloten tot het einde van de maand.

Ook in het Louvre zijn er enkele ruimtes afgesloten. Tot 29 januari zullen bezoekers geen toegang hebben tot de afdeling islamitische kunst op de benedenverdieping. Het museum ligt namelijk aan de oevers van de rivier en dreigt net als twee jaar geleden opnieuw te moeten sluiten.

Code oranje

Eerder deze week was er al in verscheidene buitenwijken sprake van overstromingen. Onder meer het departement Val-de Marne werd getroffen door de vele regenval. Meer dan duizend gezinnen kwamen er zonder stroom te zitten. Volgens de laatste informatie werden 395 mensen geëvacueerd.

Ook in de zuidelijke buitenwijk Villeneuve-le-Roi waren er problemen. Benedenverdiepingen van sommige gebouwen aan de rivier overstroomden en verschillende wegen werden afgesloten. “Al sinds woensdag zitten we hier zonder stroom”, laat een lokale inwoner weten. “Ook in 2016 hadden we hier al problemen, en twee jaar later is het weer van dat. Ik denk dat het op zijn minst een week zal duren vooraleer alles weer normaal zal zijn.”

In zestien departementen houdt de Franse weerdienst Météo-France vast aan code oranje. 12 daarvan moeten vrezen voor overstromingen, de 4 andere voor sneeuwstormen.