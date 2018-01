Standard laat overbodige verdediger gaan, Zweeds doelwit komt definitief niet

Standard Luik heeft zoals verwacht afscheid genomen van Filip Mladenovic. De Servische linksachter zat al een tijdje bij de C-kern van de Rouches. Hij kwam niet in de plannen voor van trainer Ricardo Sa Pinto en trekt nu naar Polen. Daar tekende hij een contract bij Lechia Gdansk.

Mladenovic zette zijn krabbel onder een verbintenis van 2,5 seizoenen, zo laat de Poolse club weten via de officiële kanalen. “Ik ben blij dat ik bij Lechia Gdansk kon tekenen”, aldus Mladenovic .

Filip Mladenovic nowym pilkarzem Lechii Gdansk.

Szczególy: https://t.co/ZtptuVAOZv pic.twitter.com/MetqwMD3yj — Lechia Gdansk SA (@LechiaGdanskSA) 27 januari 2018

Aan inkomende zijde is er slecht nieuws over Sotirios Papagiannopoulos. De Zweedse verdediger was te duur voor Zulte Waregem en leek op weg naar Standard. Ook die onderhandelingen sleepten aan en nu is een transfer van de baan. Papagiannopoulos tekende namelijk een contract bij… Östersunds, de ploeg waar zijn verbintenis in december nog afliep.

Sotirios Papagiannopoulos har länge ryktats bort från ÖFK men idag står det klart att han stannar i Östersund.

Sotte har varit otroligt viktig för ÖFKs framgångar både i Sverige och internationellt och nu har mittbacken skrivit på ett nytt ettårskontrakt med klubben. pic.twitter.com/B5GrYxg9zW — ÖFK News (@ofk_news) 27 januari 2018