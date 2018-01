Domper voor Praet: sterkhouder van Sampdoria staat een tijdje aan de kant

Dennis Praet is even buiten strijd. Onze landgenoot moest woensdag in de partij tegen AS Roma geblesseerd naar de kant. Sampdoria bevestigde ondertussen dat Praet geblesseerd is aan de hamstrings van de rechterdij. De club wil geen termijn op zijn revalidatie plakken, maar volgens Italiaanse bronnen is Praet een kleine maand out.