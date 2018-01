Wetenschappers vrezen dat ziekte die van herten zombies maakt nu ook de mens kan infecteren

Een zombie apocalyps komt tot nu toe alleen maar voor in films en series als The Walking Dead. Maar kan de vrees van levende doden ook realiteit worden? Wetenschappers vrezen namelijk dat een ziekte die van herten zombies lijkt te maken ook mensen zal kunnen infecteren.

De Chronic Wasting Disease (CWD) is een ziekte die veroorzaakt wordt door bepaalde proteïnen en al sinds de jaren ‘50 herten infecteert. Omdat de getroffen dieren veel gewicht verliezen, problemen krijgen met wandelen en coördinatie, beginnen te staren en agressief worden, beginnen ze op zombies te lijken. De ziekte wordt dan ook vaak “zombie herten ziekte’ genoemd.

CWD is gelijkaardig aan de gekkekoeienziekte waar Europa in de jaren ‘90 mee geconfronteerd werd. Net als bij de gekkekoeienziekte tast CWD de hersenen en ruggenmerg aan, tot de dieren uiteindelijk sterven.

CWD lijkt intussen weer op te komen. In januari werden meerdere gevallen ontdekt bij hert- en elandpopulaties in 22 Amerikaanse staten en 2 Canadese provincies. Tot nu toe werd er nog geen enkel menselijk geval van CWD vastgesteld, maar onderzoekers van de Canadese voedselinspectie hebben nu wel voor het eerst ontdekt dat 3 van 5 makaken, een apensoort die genetisch erg lijkt op de mens, die geïnfecteerd vlees hadden gegeten, uiteindelijk ook ziek werden. Als een gevolg daarvan waarschuwen de wetenschappers dat “de meest voorzichtige aanpak is om er rekening mee te houden dat CWD of een variant ervan mogelijk ook mensen kan besmetten.”

De verspreiding van CWD in de VS en Canada in de lente van 2017

Al nuanceren de wetenschappers ook. De makaken die ziek zijn geworden, hebben bijzonder veel van het vlees gegeten. En er is voorlopig nog geen officieel bewijs dat de ziekte ook écht op mensen kan overgedragen worden. “Maar het is beter om voorzichtig te zijn. Het risico is alleszins hoger dan wat we voordien hadden vermoed. En we kunnen voorlopig niet uitsluiten dat de ziekte kan overgedragen worden op mensen.”

Daarom raadt het agentschap aan om geen dieren te eten die in het wild werden gevonden en al dood waren, of om geen dieren te eten die zich gedroegen als een zombie. “Draag ook altijd handschoenen wanneer je in contact komt met rauw hertenvlees”, klinkt het nog. Ook het CDC, het Amerikaanse centrum voor ziektecontrole -en preventie, waarschuwt. “Probeer te vermijden om in contact te komen de hersenen of het ruggenmerg van het dier en overweeg om het vlees eerst te laten testen op CWD als het dier werd gevangen in regio’s waar CWD voorkomt.” Dat laatste is belangrijk omdat geïnfecteerde herten ook pas veel later symptomen van de ziekte kunnen vertonen.