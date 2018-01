Bloedbad op volksbal in Brazilië: 14 mensen doodgeschoten

Bij een schietpartij op een volksbal in Fortaleza, in het noordoosten van Brazilië, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag minstens veertien doden gevallen, zo hebben de lokale autoriteiten gemeld.

“We kunnen veertien doden bevestigen, wetende dat sommige mensen nog in een ernstige toestand in het ziekenhuis liggen”, zei André Costa, veiligheidssecretaris van de staat Ceara, waarvan Fortaleza de hoofdstad is. Hij preciseerde niet hoeveel mensen gewond raakten. De meeste slachtoffers waren naar verluidt vrouwen.

In de Braziliaanse deelstaat Ceará, waarin Fortaleza ligt, werden vorig jaar ruim 5.000 misdrijven met dodelijke afloop geregistreerd, ongeveer 50 procent meer dan in 2016. Door de begrotingscrisis en besparingen in Brazilië is de veiligheidstoestand in grote delen van het land verslechterd.