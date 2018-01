Noord-Korea plant luxeresort in gebied waar raketten getest worden

In een poging om meer toeristen naar Noord-Korea te lokken, is Kim Jong-un van plan een gloednieuw luxeresort te bouwen. En dat op een wel heel bijzondere plek: in de provincie Kangwon, waar vorig jaar nog drie raketten landden.

De leider van Noord-Korea deed de opmerkelijke aankondiging in aanloop van de Olympische Winterspelen in Pyeonchang, een aangrenzende provincie van buurland Zuid-Korea.

Toeristen lokken

Kim Jong-un wil het luxueuze resort bouwen met de bedoeling meer toerisme te creëren (en dus inkomsten generen) voor eigen land, nu de Olympische Spelen eraan komen. “Het toeristengebied zal voldoen aan de vraag van binnen- en buitenlandse toeristen,” klinkt het bij KCNA, een door de staat gecontroleerd persbureau. “Het zal de ideale plek zijn om verschillende toeristische bestemmingen te verbinden met Wonsan-Mt Kumgang, de internationale toeristenzone.”

‘Als het toeristengebied is gebouwd, zal het voldoen aan de vraag van binnen- en buitenlandse toeristen en de meest ideale plek zijn om verschillende toeristische bestemmingen te verbinden met de internationale toeristenzone Wonsan-Mt Kumgang’, aldus het door de staat gecontroleerde KCNA-persbureau. in een verklaring. Verder werden nog weinig details gelost, naar verluidt zal er wel een groot zandstrand komen en zal het project er eentje zijn van wereldniveau.

Of de locatie van dienst daarvoor dé plek bij uitstek is, is nog maar de vraag. Het gebied deed eerder nog dienst als testlocatie voor ballistische raketten, zo landden er vorig jaar drie.

Boycot van Trump

Noord-Korea probeert wanhopig het toerisme te stimuleren om de moeizame economie van het land op te krikken, ondanks de verlammende VN-sancties. Vorig jaar nog verbood president Donald Trump de Amerikanen om het communistische land te bezoeken.

Ondertussen blijft Kim Jong-un investeren in kernwapenprogramma’s. Zo zou hij na de dood van zijn vader, Kim Jong-il, in 2011 al heel wat geld van zijn erfenis hebben uitgegeven aan testraketten.