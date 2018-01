De Laet voor het eerst in tien jaar weer Antwerpspeler: “Kippenvel”

Antwerpfans over het hele land zullen de confrontatie met Charleroi nog intenser gevolgd hebben dan anders. Met Ritchie De Laet kwam hun nieuwste transfer, bovendien een eigen jeugdproduct, voor het eerst in actie sinds hij deze week gehuurd werd van Aston Villa. “Een droom die uitkomt”, reageerde de 29-jarige De Laet na de match.

Antwerp speelde 1-1 gelijk op Mambourg, hoewel The Great Old met slechts negen man de wedstrijd eindigde. “Dan is dat natuurlijk niet makkelijk”, stelde De Laet. “Je weet dat ze dan zullen komen, maar we hebben goed standgehouden. Voor mij is het wel aanpassen. De trainer (László Bölöni, nvdr.) wil van mij meer mandekking, terwijl ik gewend ben van in zones te spelen. Dat zie je ook bij het doelpunt dat we maken: ik trek graag mee naar voren.”

Op de vraag hoe het voelde om weer voor Antwerp te spelen, reageerde De Laet opgetogen. “Het is een droom die uitkomt. Normaal sta ik tussen de fans, nu speelde ik voor hen. Ik had er echt kippenvel van.”