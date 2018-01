Volkswagen liet apen uitlaatgassen inademen tijdens experiment en verontschuldigt zich nu

Volkswagen heeft z’n excuses aangeboden voor dierproeven waarbij apen uitlaatgassen moesten inademen van een Volkswagen Beetle. “We zijn ervan overtuigd dat de gekozen wetenschappelijke methode fout was en verontschuldigen ons voor het wangedrag.” Ook BMW en Daimler worden genoemd.

Hoe schadelijk zijn uitlaatgassen van dieselwagens? De Duitse autofabrikant deed de test met apen in 2014 in de VS, om te bewijzen dat hun modernere dieselauto’s minder vervuilend zijn dan oudere exemplaren.

Urenlang getest

“Tien apen urenlang moedwillig uitlaatgassen laten inademen om zo aan te tonen dat de schadelijke uitstoot is afgenomen, is belachelijk”, zei minister-president Stephan Weil van de Duitse deelstaat Nedersaksen. Die staat is grootaandeelhouder van het autoconcern.

Volkswagen was niet de enige fabrikant. De organisatie die het onderzoek financierde, werd ook gesponsord door BMW en Daimler.

Kankerverwekkend

De Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde twee jaar eerder al een rapport waarin stond dat dieseluitlaat kankerverwekkend kon zijn. Verschillende autofabrikanten bekritiseerden deze resultaten enorm, onder meer omdat er zou getest zijn met oudere modellen.

Net op dat moment voerde Volkswagen een grootschalige campagne in de Verenigde Staten rond hun nieuwste technologie: de ‘Clean-Diesel’ techniek. Betere filters zouden de uitlaatgassen van dieselwagens veel minder schadelijk maken dan voorheen. En Volkswagen zou dat bewijzen ook.

In een tv-spot houdt een vrouw een zakdoek vast voor de uitlaat van een Volkswagen, de zakdoek blijft wit. Achteraf zou blijken dat de motoren van de verkochte auto’s gemanipuleerd werden, zodat enkel bij dergelijke testen de reiniging en filters optimaal werkten.

Apen overleefden

De Volkswagen Beetle zou een van de geteste én gemanipuleerde auto’s zijn. Deze motoren zouden heel wat verontreinigende stoffen uitstoten.

En de apen? Die zouden, volgens de krant ‘New York Times’, de proeven overleefd hebben. Of de onfortuinlijke dieren er blijvende schade aan overhouden, is niet bekend. Een definitief rapport ligt nog steeds niet op tafel.

Andere autofabrikanten

Dat Volkswagen hier niet goed weg komt, staat vast. Maar ook andere autofabrikanten zouden gemoeid zijn met de zaak. “BMW, Daimler en Bosch werkten op gelijke voet samen met Volkswagen,” klinkt het bij het bestuur. Hoeveel de andere afwisten van de dierproeven blijft voorlopig onduidelijk. “Wij tolereren en ondersteunen geen onethische behandelingen van dieren,” reageert Daimler.