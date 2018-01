Ruslan Malinovskiy kende tegen STVV niet zijn gelukkigste match, maar dat zette de Oekraïener meer dan recht in de 73ste minuut. Met een heerlijke streep die via de lat binnen ging zette Malinovskiy Genk op voorsprong. Het zou helaas niet genoeg blijken voor winst, want vijf minuten later hingen de bordjes alweer gelijk dankzij Yohan Boli.