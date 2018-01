Marcel Vanthilt haalt uit naar K3 in nieuw programma: “Erger dan de shit waar Congolezen al jaren in zitten”

In ‘Het collectief geheugen’, een gloednieuwe quiz van tv-zender Één, haalde Marcel Vanthilt zwaar uit naar K3. “Dit fragment is een metafoor voor de culturele teloorgang van ons land. K3, dat is lager dan de shit waar die mensen in Congo al jaren in zitten,” klonk het bits.

De nieuwe quiz op één is een komisch panelprogramma waar telkens enkele BV’s samen beslissen over welke legendarische tv-fragmenten al dan niet in het collectief geheugen zouden moeten zitten. Tijdens de eerste aflevering was Marcel Vanthilt de ‘Geschiedschrijver’ van dienst, de persoon die de laatste beslissing heeft en bepaalt of een fragment wel of net níet memorabel genoeg is.

Maar bij het bespreken van twee fragmenten waarin politici muzikaal ontvangen werden tijdens staatsbezoeken aan Congo, kon Marcel Vanthilt zijn mening maar matig nuanceren.

“Hoe diep kan je zakken”

Het ene fragment toonde hoe voormalig premier Leo Tindermans, samen met ministers Renaat Van Elslande en Willy de Clerq, op bezoek ging bij Mobutu in onze voormalige kolonie in 1975.

Papa Wemba zingt een Vlaamse klassieker.

Het trio werd uitgenodigd voor een banket en feestelijk onthaald door Papa Wemba. De lokale vedette verraste toen iedereen door een aantal Vlaamse ‘klassiekers’ te zingen. Onder andere ‘Viva bomma, patatten met saucissen’ passeerde revue.

Het tweede fragment toonde hoe deze keer Guy Verhofstad op staatsbezoek ging in Congo. Op het vliegveld werd hij in 2001 verwelkomd door een lokaal kinderkoor en -orkest dat vrolijk ‘Alle Kleuren’ van K3 zong.

Een vergelijking die bij Vanthilt in het verkeerde keelgat schoot. “Ik vind deze fragmenten een metafoor voor de culturele teloorgang van ons land,” klonk het bits. “Viva Bomma ging niet alleen over de culinaire kwaliteiten van ons land, maar het was ook het nummer dat iedereen van hoog tot laag meezong. En dan heb je K3: hoe diep kan je dan zakken. Echt, dat is lager dan de shit waar de mensen in Congo al jaren in zitten.”

Ook de andere panelleden, Jacques Vermeire, Rik Verheye, Maaike Cafmeyer en Stany Crets, hadden hun mening over de fragmenten. “K3 heeft veel te danken aan Marcel Vanthilt,” lachte Vermeire. “Hij heeft ze altijd afgekraakt, en dat is het begin van alle succes. Hij zal wel voor Tindermans kiezen.”

En ook Gert Verhulst werd er in een adem bij betrokken door Maaike Cafmeyer, panellid van dienst, die duidelijk wél het K3-fragment verkiest: “Dat was niet moeilijk om die liedjes in te studeren,” zegt ze tegen Vermeire. “Gert Verhulst had Congo juist gekocht!”

Niet de eerste keer

Dat Marcel Vanthilt niet zo te vinden is voor K3, werd al eerder duidelijk. Al in 1999, toen hij in de jury zat van Eurosong, haalde hij uit naar de toen nog piepjonge Karen, Kristel en Kathleen. “Fijne vleeswaren, dames, maar vleeswaren is ook charcuterie en qua liedjes is dat dus charcuterie met peren. Gelukkig bent u wel in Studio 100 - hier wonen ook Samson en Gert. En wat betreft zeer jonge babyliedjes: een tien! Qua Eurosong helaas...” Een niet mis te verstane uitspraak die ook wel eens tot menig collectief geheugen zou kunnen behoren.

Of Vanthilts laatste vergelijking van K3 en Papa Wemba door iedereen zal geapprecieerd worden, valt hoe dan ook te betwijfelen.