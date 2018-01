Natali Broods acteert eindelijk als flik: “Undercoveragenten zijn de échte acteurs”

Van een psychiater met een hoek af in de Eén-reeks Tabula Rasa naar een plichtsgetrouw commissaris in de nieuwe VTM-reeks De Infiltrant: Natali Broods (41) is tegenwoordig een vertrouwd gezicht voor de liefhebber van de betere Vlaamse tv-fictie. “Pas op mijn 41ste speel ik een flik”, zegt de actrice. “Al mijn collega’s hebben zo’n rol al lang gespeeld.”

De Infiltrant wordt een reeks over oplichter Danny Desmedt (Geert Van Rampelberg) die onder druk van de politie infiltreert in een misdaadorganisatie. De reeks is gebaseerd op het boek Alpha 20, waarin ...