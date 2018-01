Tieners die alcohol aangeboden krijgen van hun ouders, bingedrinken beduidend vaker dan jongeren die thuis geen alcohol mogen drinken. “Kinderen alcohol aanbieden om ze net te beschermen tegen alcoholmisbruik: dat is een moeilijke boodschap.”

Ze zullen toch ooit beginnen bier en wijn te drinken, dan maar beter wanneer moeder of vader erbij is. Met dat idee in het achterhoofd bieden veel ouders hun tieners een glas bubbels aan tijdens een feest ...