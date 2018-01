Je familie kan geweldig op je zenuwen werken. Omdat het je familie is, geraak je er op de koop toe niet vanaf ook. En de moeilijkste mensen om mee te leven, zijn blijkbaar vrouwen, moeders en zussen.

Mensen die het bloed onder je nagels vandaan halen: allemaal hebben we wel een paar exemplaren in onze omgeving rondlopen met wie we het om de lieve vrede moeten zien uit te houden. Maar waarom eigenlijk ...