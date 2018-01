COLUMN. Vanhaezebrouck probeert van Anderlecht een kwetsbare en gevoelige club te maken

Er gebeurt iets wonderbaarlijks bij Anderlecht. Ik denk dat wij later met zijn allen kunnen zeggen: we waren er bij. De toekomst van het voetbal ontwikkelde zich onder onze ogen maar we zagen het niet. We zaten niet goed op te letten. We waren als voetballiefhebbers te veel bezig met het spel op het veld. We hebben ons af laten leiden door scorend vermogen, passing en de kunst van het verdedigen, terwijl het - op de achtergrond - steeds ging om mental coaching en power naps.