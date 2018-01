Ook donkere wolk boven zelfstandige Carrefours? “Kwart van de kleinere supermarkten draait met verlies”

Carrefour wil meer kleine buurtwinkels met zelfstandige uitbaters openen. Maar Luc Ardies van de zelfstandigenorganisatie Unizo waarschuwt enthousiastelingen: “Meer dan een op de vijf Market- en Expresswinkels draait met verlies. De AD’s en Proxy’s van Delhaize doen het veel beter.” Baptiste van Ouytryve van Carrefour bestrijdt dat: “De Markets en Express-winkels doen het wel goed, op enkele gevallen na.”

Het herstructureringsplan bij Carrefour is ingegeven door schaalverkleining. Carrefour wil minder hypermarkten en meer kleinere Market- en Expresswinkels. Negen op de tien worden gerund door zelfstandigen. Vaak zijn ze eigenaar van hun pand, of anders huren ze het van derden of van Carrefour. Vaak is hun franchise een deel van de omzet.

Er zijn nu al 430 Markets en 280 Express-winkels. Er werken alles samen 4.400 mensen: de zelfstandige bazen en hun personeel. Van die kleine filialen wil Carrefour er dus nog meer openen. Maar bijster goed doen die filialen het niet. “Zelfs iets slechter dan gemiddeld”, zegt Luc Ardies van Unizo.

Ardies heeft de cijfers van de zelfstandige supermarkten van de jaren 2014, 2015 en 2016 bij de Nationale Bank opgevraagd. “Gemiddeld draaide 19,2 procent van de zelfstandige supermarkten met verlies. Bij Carrefour Market was dat 20,99 procent, bij Carrefour Express zelfs 22,73 procent. Dat is dus meer dan een op de vijf.”

De ‘kleine’ Delhaizes doen het merkelijk beter. “Van de Proxy’s draaide 16,6 procent op verlies, van de AD’s slechts 13,6 procent. Pas op: dat winkels met verlies draaien, betekent niet dat ze meteen failliet gaan. Vaak hebben ze een reserve om een moeilijke periode te overbruggen.”

Hinken op twee benen

Luc Ardies zoekt naar een verklaring waarom de kleine Carrefours het minder goed doen dan hun Delhaize-collega’s. “Veel heeft te maken met het imago. Bij Delhaize is dat duidelijk: die keten heeft resoluut gekozen voor het vers-imago. Wanneer je ‘Delhaize’ hoort, zie je meteen de rayon met verse groenten en fruit voor je. Bij Carrefour is dat veel minder duidelijk. Carrefour wil mee met de trend van verse producten maar profileert ze zich ook als de winkel voor de bodemvissers, voor mensen die de laagste prijzen najagen. Door die dualiteit kunnen ze zich niet duidelijk genoeg in de markt zetten.”

Beperkte vrijheid

Negentig procent van de Markets en Expresswinkels wordt gerund door een zelfstandige. Dan kan die toch voor meer duidelijkheid in zijn winkel zorgen? “Zo veel vrijheid hebben de zelfstandige uitbaters niet”, zegt Ardies. “Negentig procent van hun winkelaanbod moeten ze van bij Carrefour betrekken. Alleen op de versafdeling hebben ze wat vrijheid. Ook inzake prijzen hebben ze weinig vrijheid. Elke ochtend krijgen ze van het hoofdhuis een lijst met de aanbevolen prijzen. Het zou al helpen als Carrefour die zelfstandige winkeluitbaters meer vrijheid liet.”

Toch doen de zelfstandigen het nog zo slecht niet, als je het totale Carrefourplaatje bekijkt. De meerderheid van de groepsomzet in België wordt trouwens door zelfstandigen gerealiseerd.

Actieplan

Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve is het niet eens met de Luc Ardies’ stelling dat de Carrefour Markets en Express-winkels het niet goed doen. “Alle winkels die we de laatste vijf jaar in franchise hebben geopend, doen het wel allemaal goed, met uitzondering van enkele. Voor de winkels die het minder doen, stellen we een actieplan op.”

Baptiste van Outryve zegt ook dat de Express-winkels en Markets wel een duidelijk imago hebben. Zeker wanneer het op versheid aankomt. “Wie een Market binnenstapt, komt meteen binnen in enkele honderden vierkante meters groenten en fruit en dan vlees, vis, charcuterie en kaas. Bij een Express is dat minder het geval. De Express is een winkel waar de klant snel binnen en buiten gaat. Hij zal er fruitsap, koffie, brood en fruit als eerste zien.”