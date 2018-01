Franse minister aangeklaagd door callgirl voor verkrachting

Het Franse gerecht heeft een nieuw onderzoek geopend tegen minister van Begroting Gérald Darmanin (36). Een ex-callgirl beschuldigt hem van verkrachting. Een eerdere klacht werd zonder gevolg geklasseerd. Darmanin, de lieveling van veel Franse vrouwen, houdt zijn onschuld staande maar zegt een vertrek uit de politiek niet uit te sluiten.

Sympathieke knul, in trek bij de vrouwen en een man voor wie kenners een grote politieke toekomst voorspelden. In 2014 als jonge dertiger burgemeester geworden van Tourcoing, drie jaar later al langs de grote poort binnengehaald als minister van Begroting in de regering-Philippe. Dat is Gérald Darmanin, een politicus die sinds vorig jaar behoort tot La République En Marche, de partij van president Emmanuel Macron.

Maar al bijna een jaar hangt hem een verkrachtingsverhaal boven het hoofd, als het zwaard van Damocles. Een eerste klacht, vorige zomer, werd nog bij gebrek aan bewijzen geklasseerd. Intussen heeft Sophie Spatz, het vermeende slachtoffer, een nieuwe advocaat en diende ze op 22 januari een nieuwe klacht in. Elodie Tuaillon-Hibon, als advocaat gespecialiseerd in klachten rond misbruik en intimidatie door daders, had het dossier grondig bestudeerd voor ze haar cliënte adviseerde om dat te doen, zegt ze in de Franse media.

Politiek dienstbetoon

De feiten zijn niet nieuw; ze dateren al van 2009. Sophie Spatz, ex-callgirl en sympathisant van UMP, de partij die Nicolas Sarkozy later zou omdopen tot Les Républicains (LR), liep de deuren van politici plat. De vrouw was pas gehuwd met een zakenman en wilde haar naam en vooral haar strafblad gezuiverd zien. Ze was in 2004 immers veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijk en een geldboete van 15.000 euro wegens, onder meer, chantage.

Zo kwam het tot een ontmoeting tussen Spatz en de toen nog onbekende Gérald Darmanin, die toen nog op de juridische dienst van de partij werkte. Tijdens een eerste ontmoeting vertelde hij haar exact wat ze wilde horen: “Natuurlijk staat u recht in uw schoenen. We gaan al het mogelijk doen om u te helpen. Dat moet zeker lukken.” Politiek dienstbetoon, zoals dat heet.

Een volgende afspraak in een restaurant eindigde in een nachtclub en vervolgens in een hotelbed. “Daar heeft hij mij verkracht”, zegt Spatz. Maar er zijn geen bewijzen en ze wachtte met haar klacht tot 2017, toen Darmanin minister werd. Zelf ontkent hij alles.

Foto: AFP

Geïntimideerd

Er werd een onderzoek geopend maar na een eerste verhoor weigerde Spatz nog mee te werken met de politie. “Ik werd geïntimideerd door de agenten”, klonk het. Daarop werd de klacht zonder gevolg geklasseerd.

Maar nu heeft ze dus een nieuwe advocaat en is een nieuwe klacht ingediend. De officier van justitie in Parijs is met het onderzoek belast. Volgens Spatz heeft ze bijkomend bewijsmateriaal aan de politie gegeven, namelijk een reeks sms-berichten tussen haar en de minister van Begroting.

Darmanin zegt dat er geen sprake was van verkrachting en denkt niet aan ontslag nemen. Al gaf hij in een interview wel aan plannen te hebben buiten de politiek. Hij overweegt op termijn zijn ministerschap neer te leggen om een wijnbar te openen en zo zijn allergrootste jongensdroom in vervulling te laten gaan.