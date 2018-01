Schatrijke casinolegende en goede vriend van Donald Trump “dwong personeel tot seks”

Steve Wynn heeft ontslag genomen als penningmeester van het Republikeinse partijbureau. De miljardair en casinolegende wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij zou onder andere personeel gedwongen hebben tot seks.

De intussen 76-jarige Wynn is al jarenlang actief in casino hotspot Las Vegas. Daar zou hij in 2005 onder andere van een werkneemster geëist hebben seks met hem te hebben in zijn kantoor tijdens een ‘privémeeting’. De vrouw weigerde, maar Wynn zou haar toch gedwongen hebben. De vrouw stapte achteraf naar de personeelsdienst en Wynn deed het zaakje uiteindelijk verdwijnen door de vrouw 7,5 miljoen dollar te betalen.

Foto: REUTERS

Een masseuse zou Wynn maandenlang hebben moeten masturberen aan het einde van een massage. De vrouw durfde niet te weigeren. Toen Wynn ook orale seks wilde, zei de vrouw dat ze dat écht niet kon, waarna Wynn niet meer naar haar massagesalon kwam.

Korte short zonder onderbroek

Andere hebben het over hoe Wynn meerdere keren op het werk verscheen in een korte short, zonder daaronder een onderbroek te dragen. Zijn geslachtsdelen zouden vaak gewoon uit zijn short hebben gehangen. “Iedereen stond stijf van angst”, klinkt het in getuigenissen in de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Om Wynn te ontwijken, verzonnen werkneemster afspraken voor elkaar. Anderen hebben het over hoe personeel zich verstopte in de badkamers van de spa’s van het hotel van Wynn, het Wynn Las Vegas-hotel, om niet ten prooi te vallen aan het seksuele wangedrag van de casinomagnaat.

De krant sprak met meer dan 150 ex-werknemers. Volgens Wall Street Journal duurde het seksuele grensoverschrijdende gedrag tientallen jaren.

“Lastercampagne van ex-vrouw”

Steve Wynn ontkent alle beschuldigingen. Volgens hem gaat dit om een lastercampagne van zijn ex-vrouwe Elaine, waarmee hij in een ‘vreselijke en vuile scheidingszaak’ zit, aldus Wynn. “Het idee dat ik een vrouw zou belaag hebben, is potsierlijk”, zegt hij.

Foto: AP

Steve Wynn bezit naar het Wynn Las Vegas-hotel ook de Golden Nugget in Las Vegas. Hij liet in de stad ook het bekende Bellagio-hotel bouwen en de Mirage Resorts. Wynn is ook eigenaar van 2 casino’s in Macau, een gokstad in China.

Hij was ook lid van de Republikeinse partij en was daar actief als penningmeester. Hij heeft na de beschuldigingen intussen ontslag genomen. Amerikaans president Trump noemde Wynn tijdens de presidentscampagne van 2016 “een goede vriend”.

Geld teruggeven

Democraten vragen nu dat de vele Republikeinen die campagnebijdragen van Wynn hebben ontvangen, dat geld nu terugstorten, zoals de Republikeinen dat van Democraten eisten die geld ontvangen hebben van de gevallen Hollywoodmagnaat Harvey Weinstein, die eveneens beschuldigd werd van seksueel misbruik.