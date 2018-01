Gent - Niet Elke Sleurs, maar Anneleen Van Bossuyt (38) zal de Gentse N-VA-lijst trekken. Dat is zondag bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de partij in Gent. Sleurs zal samen met Siegfried Bracke een ondersteunende rol spelen, maar over hun plaats op de lijst is nog geen duidelijkheid.

Van Bossuyt is een geboren Gentse, die nu in het Europees parlement zetelt voor N-VA. Sleurs en Siegfried Bracke hebben afgesproken om samen de Gentse lijst te steunen. De voorbije maanden werd duidelijk dat Sleurs en Bracke het niet akkoord raakten over de lijstvorming.

Na bemiddeling van de nationale partij werd beslist om Anneleen Van Bossuyt te lanceren als lijsttrekker, op minder dan negen maanden voor de verkiezingen. Een verrassende zet.

Van Bossuyt is geboren in Gent, heeft twee kinderen en woont momenteel in Melle, waar ze actief is voor de lokale afdeling van N-VA. Sinds 2015 zetelt ze voor N-VA in het Europees parlement. Van Bossuyt woont in Melle, maar verhuist binnenkort terug naar Gent.

Emotioneel

Sleurs verklaarde: "Ik vertel hier geen geheim als ik zeg dat we de afgelopen weken nogal wat moeilijkheden kenden. Het is geen probleem van verdeeldheid of van inhoud, we willen allemaal verandering in Gent. Maar politiek is geen exacte wetenschap. Politiek is een zak van mensen, personen en karakters. En die kunnen botsen."

Sleurs werd emotioneel zondag, toen ze de beslissing bekendmaakte op een persconferentie in het NH Belfort-hotel in Gent. Ze slikte tranen met moeite weg. "Ik ben een partijvrouw, ik ben dat altijd geweest en zal dat altijd blijven. In deze partij en deze afdeling ben ik geboren. Ik zal mij blijven inzetten. In al die jaren heb ik mijn persoonlijk belang altijd ondergeschikt aan het aprtijbelang, aan het maatschappelijk engagement. Ik ben en blijf een militant."

"Maar je komt op een bepaald moment voor moeilijke keuzes te staan, en dan moet je beslissen wat het beste is voor de partij en voor de Gentenaars die ons verhaal genegen zijn. Ik heb de knoop doorgehakt. In het belang van de afdeling, de partij en de Gentenaars die ons verhaal geloven heb ik beslist om een stap opzij te zetten. Dat valt me zwaar. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om een sterke Gentse N-VA neer te zetten."

Van Bossuyt hield het bij een bedanking van Elke Sleurs en een korte speech. "Wij gaan nu samen allemaal een verhaal schrijven. Nu is het moment te komen om vooruit te kijken, om er voluit voor te gaan. Wij kunnen in Gent een nieuwe wind laten waaien Wij kunnen voor de verandering zorgen, ook hier in het mooie Gent."