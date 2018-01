Wetenschappers waarschuwen voor veel meer en veel zwaardere bevingen in 2018: 3 hevige bevingen in januari zijn geen toeval

Onze planeet trilde sinds het begin van dit jaar al minstens 3 keer met een kracht van meer dan 7 op de schaal van Richter. Ter vergelijking: vorig jaar waren er 7 aardbevingen met een magnitude van 7 op meer op een heel jaar tijd. Drie dergelijk zware aardbevingen op korte tijd heeft de aandacht van wetenschappers gewekt. Zij voorspellen dat er dit jaar bijna dubbel zoveel aardbevingen kunnen zijn dan vorig jaar.

Een paar dagen geleden trilde de aarde hevig voor de kust van Alaska. Diezelfde dag was er ook al een aardbeving in Jakarta. Eerder deze maand vielen er al doden door een aardbeving in Peru. En ook Mexico werd al opgeschrikt door bevende ondergrond, net als Honduras. Japan werd getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6.2.

Zowel in Honduras, Alaska en Peru ging het om een aardbeving met een kracht van meer dan 7 op de schaal van Richter.

Die frequentie en die hevigheid is volgens geologen geen toeval. Zij zeggen dat er een sterk verband is tussen de snelheid waarmee de aarde roteert en de seismische activiteit. Sinds 2011 draait onze Aarde een héél klein beetje trager om z’n as dan normaal. Daar hebben we zelf niks van gemerkt, want het gaat om slechts een paar duizendsten van een seconde. Toch kan die minieme fluctuatie leiden tot een intense activiteit die onder de grond.

Professor Roger Bilham van de Universiteit van Colorado en Rebecca Bendick van de Universiteit van Montana onderzochten dat fenomeen. Afgelopen maand nog presenteerden ze hun onderzoek tijdens de jaarlijkse meeting van de Geological Society in de VS. Uit hun onderzoek bleek dat in de laatste historische periodes waarin er een verhoogde seismische activiteit was en er ongeveer dubbel zoveel aardbevingen waren, onze planeet in de jaren daar voorafgaand telkens iets trager rond haar as draaide. “De Aarde geeft ons eigenlijk een waarschuwing met dat trager draaien voor toekomstige aardbevingen”, zegt Bilham. “De gevolgtrekking is duidelijk. In 2018 zullen we een significant toegenomen aantal van zware aardbevingen zien.”

(lees verder onder de afbeelding)

De aardbevingen op onze planeet in 2017 Foto: Phoenix7777/Wikimedia Commons

Waar de Aarde zal beven , dat is moeilijk te voorspellen. Maar Bilham zegt wel dat uit het verleden is gebleken dat de meeste aardbevingen die plaatshebben na die tragere rotatie, vooral in tropische regio’s voorkomen. Sowieso komen aardbevingen vooral voor in de buurt van de grenzen tussen tektonische platen. In Azië en Latijns-Amerika zijn het vooral landen die in de zogenaamde ‘Ring van Vuur’ liggen die veel met bevingen geconfronteerd worden. Zo zijn wetenschappers ervan overtuigd dat er sowieso nog heel zware bevingen zitten aan te komen voor onder andere Japan, Nieuw-Zeeland en andere landen die in de ‘Ring van Vuur’ liggen. Daarnaast gaan onderzoekers ook uit van een bijzonder grote aardbeving die de Verenigde Staten, vooral de westkust, zal treffen, een die een kracht heeft tussen 8.7 en 9.2 op de schaal van Richter. Over die ‘ergste natuurramp in de geschiedenis van de VS’ wordt al jaren gesproken. De Amerikaanse staat Californië werd vorige week op één dag drie keer getroffen door (lichte) bevingen. Maar het is onmogelijk te zeggen of dit een voorbode is van die gevreesde ‘mega-aardbeving’.

LEES OOK. Vrees voor mega-aardbeving: “De vraag is niet óf die er komt, wel wanneer het zal gebeuren”

Risicogebieden in Europa zijn Italië, Griekenland en Turkije, die vlakbij de grens tussen de Afrikaanse en Euraziatische tektonische plaat liggen. Volgens het Wereld Risico Rapport van het UNU-EHS (De VN-Universiteit voor Milieu en Menselijke Veiligheid) behoren Turkije en Griekenland tot de Europese landen waar het risico op een natuurramp, zoals een aardbeving dus, vrij hoog is. In 2011 nog kwamen 604 mensen om het leven na een aardbeving in Turkije. Een dikke 10 jaar eerder, in 1999, stierven meer dan 17.000 mensen na een aardbeving met een kracht van 7.6 in Izmit in Turkije.

Het risico op een natuurramp in België is volgens het rapport vrij laag. In het geval van ons land zou het dan bijvoorbeeld om overstromingen en stijgende zeeniveau gaan. Voor zware aardbevingen hoeven we in ons land dus niet te vrezen.

Wanneer?

Maar nog moeilijker dan te voorspellen waar de aarde zal beven, is voorspellen wanneer dat zal zijn. Op korte termijn valt zoiets nauwelijks te voorspellen. Al kunnen meerdere kleine bevingen wel een grotere aankondigen. Zo waren er in 2009 meerdere kleine bevingen in de regio rond L’Aquila, in Italië. Uiteindelijk werden al die kleintjes gevolgd door een heel zware aardbeving. Zes Italiaanse wetenschappers die hadden aangegeven dat het risico op een grote beving in de stad klein was na de meerdere kleine beving, werden trouwens veroordeeld tot 6 jaar cel. Bij de aardbeving in L’Aquila kwamen 309 mensen om het leven. De schade van de beving liep in de miljoenen.