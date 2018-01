Amerika in de ban van mysterieuze moord: 28-jarig model onthoofd teruggevonden in koffer van auto

Amerika is in de ban van de mysterieuze moord op een 28-jarig model. Sara Zghoul kwam op een gruwelijke manier om het leven. De politie vond haar lichaam onthoofd terug in de koffer van een zwarte BMW aan de rand van de weg in de Amerikaanse staat Oregon. Daar zou ze al enkele dagen hebben in gelegen.

De 28-jarige Zghoul was een actrice, een model en een stemartieste. De wereld lag aan de voeten van de jonge vrouw, die omringd werd door veel familieleden en vrienden. Iedereen is in shock door de gruwelijke manier waarop de jonge vrouw om het leven is gekomen. “Ze wist iedereen te beroeren met haar aanstekelijke glimlach. Ze was zo mooi. Wat meer kan een vrouw zijn?” zegt vriendin Sabina Rico verslagen. Zghoul laat één zoontje achter.

Bizarre omstandigheden

De autoriteiten hebben één man gearresteerd, dezelfde nacht nog. De Amerikaan had zichzelf verschillende keren verwond aan zijn nek en aan zijn hals, zo schrijft de Oregon Live. De man zou afkomstig zijn uit dezelfde stad in Aloha, vlakbij Portland.

Een getuige vertelt hoe de man schreeuwend om hulp rondliep. “Het was heel koud en regenachtig, maar hij bleef onder een boom zitten. In zijn stem hoorden we pure wanhoop, terwijl hij af en toe schreeuwde in het afgelegen gebied”, vertelde de man aan FOX 12. Het is nog niet geweten of het model de man kende of niet.