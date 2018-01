Vrouw gaat uit de kleren voor agenten die haar betrappen op diefstal

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée -

Toen een dierenarts zaterdagavond thuiskwam in Esneux, in de provincie Luik, en merkte dat de deur van zijn praktijk openstond, belde hij de politie. Die betrapte even later een 46-jarige vrouw die in de praktijk aan het rondsnuffelen was en pakte haar op wegens poging tot diefstal.