Peumans over ophef rond Puigdemont: “Nog geen enkele aanvraag ingediend”

Brussel - “Er is tot op heden nog geen enkele aanvraag ingediend.” Dat zegt Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, in een reactie aan Belga op de berichten dat Puigdemont zijn eedaflegging dinsdag vanuit het Vlaams Parlement zou willen doen. “Als er een aanvraag binnenkomt, oordeelt in principe het Vast Bureau”, aldus Peumans.

Volgens het Spaanse persagentschap EFE zou de gewezen Catalaanse president Carles Puigdemont met N-VA onderhandelen over de mogelijkheid om zijn inhuldigingsspeech dinsdag vanuit het Vlaams Parlement te geven. Op VTM noemde N-VA-voorzitter Bart De Wever dat bericht “niet juist”. Volgens hem is het aan het Bureau van het Vlaams Parlement om te oordelen over een eventuele aanvraag van Puigdemont.

Volgens parlementsvoorzitter Jan Peumans is er (nog) geen aanvraag ingediend. En als dat toch zou gebeuren, is het inderdaad aan het Vast Bureau van het parlement om daarover te oordelen.

Open Vld-fractieleider Bart Somers maakt alvast voorbehoud. “Het zou niet goed zijn dat het Vlaams Parlement zich als instituut zou laten misbruiken voor een buitenlands politiek spel”, aldus Somers. “Dit kunnen we echt niet maken”, vult Groen-fractieleider Björn Rzoska aan.