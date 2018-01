Vrouwenrechtenactiviste Darya Safai: “Vlaamse identiteit antwoord voor integratie”

Lubbeek - De Vlaamse identiteit met haar waarden en normen biedt hét antwoord op de uitdagingen die zich stellen op weg naar een harmonieuze integratie van andere culturen in onze samenleving. Dat heeft vrouwenrechtenactiviste Darya Safai zondag gezegd tijdens de nieuwjaarsreceptie van N-VA Lubbeek, waar ze bevestigde dat ze haar strijd voor gelijkheid en vrijheid voortaan als lid van de N-VA in de politiek verder zet.

Safai verhaalde hoe ze als opgroeiend kind en tiener in het Iran van na de revolutie van 1979 geconfronteerd werd met allerlei discriminaties ten aanzien van vrouwen. “Het ging hierbij niet alleen om beperkingen op het vlak van kleding, maar om een ganse gedragscode.”

Ze vluchtte samen met haar man het land uit na een bloedige onderdrukking in 1999 van een studentenopstand tegen het regime aan de universiteit van Teheran. Ze belandde vervolgens in Vlaanderen, leerde vlug de taal, deed haar studies tandheelkunde opnieuw en is vandaag als tandarts actief in ziekenhuizen in Antwerpen en Brussel.

Safai moest naar eigen zeggen echter ook in ons land vaststellen dat veel vrouwen uit andere culturen en godsdiensten net als in haar land van herkomst gediscrimineerd worden “op een manier die niet meer kan geduld worden in de 21ste eeuw”. Ze haalde hierbij uit naar ‘sommige feministen en progressieven die hiervoor de ogen sluiten en vanuit een cultuurrelativisme ervan uit gaan dat er toch niets aan te doen is”. “Die vrouwen hebben ons echter nodig want ze hebben de kracht niet om op te komen voor hun rechten”.

De normen en waarden van de Vlaamse identiteit vormen voor Safai de sleutel om te streven “naar een harmonieuze, gelukkige samenleving waarin de verschillende culturen niet meer naast elkaar maar met elkaar samenleven”. “Deze normen en waarden moeten we net als onze cultuur, onze manier van leven en dergelijke behouden en bewaken en ook doorgeven zowel aan de nieuwkomers als aan het nageslacht. De Vlaamse identiteit bevordert ook de integratie. Ik voel dat ik voor dit alles bij de N-VA terecht kan”, aldus Safai.