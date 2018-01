Clubcoach panikeert niet maar wijst op gebrek aan duelkracht

Derde seizoensnederlaag voor Club Brugge en geen onverdiende. “Op het veld van AA Gent kan zoiets gebeuren”, aldus Clubcoach Ivan Leko die zich vooralsnog geen grote zorgen lijkt te maken. Maar Leko had ook gezien dat AA Gent duidelijk de betere was van de competitieleider.

“Niet dat Gent champagnevoetbal speelde maar ze hebben verdiend gewonnen en waren offensief heel efficiënt”, vond Leko. “En we pakken opnieuw een doelpunt op een stilstaande fase. Normaal is dit één van onze sterktes, vandaag was het dat duidelijk niet. We moeten scherper worden.”

Duelkracht, daar neep het schoentje, vond Leko. “We moeten terug duels gaan winnen”, zei Leko. “Daar begint alles mee: duelkracht, power en grinta. Wie de duels wint, zal de actie met vertrouwen verderzetten. Ook de tweede bal ging vaak verloren. Offensief zijn we bovendien nooit echt in ons spel gekomen. Het is de tweede keer op een week tijd dat we op verplaatsing in de problemen geraken. Dat moeten we analyseren.”

Leko verwees ook naar het zware programma. “We spelen momenteel om de drie dagen een topwedstrijd en dat is niet makkelijk. Woensdag wacht alweer de bekerwedstrijd tegen Standard. Het zal zaak zijn om vanaf morgen de focus volledig naar woensdag te richten.”

De voorsprong op de concurrentie blijft riant. Leko: “Maar in dit systeem, met de halvering van de punten, stelt die voorsprong niets voor. Twee wedstrijden verliezen in de playoffs en je hebt al een heel ander verhaal.”