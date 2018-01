Nog maar eens bewezen: beste bierbestemming ter wereld ligt in België

Lennik - Een bevestiging van wat wij natuurlijk allang weten: de beste plek om bier te drinken, vind je in België. Dat blijkt nu ook uit de awards die de bierwebsite RateBeer uitdeelde. Het café In de Verzekering tegen de Grote Dorst uit Eizeringen (Vlaams-Brabant) werd uitgeroepen tot de beste bierbestemming ter wereld. Maar ook genoeg andere Belgische adressen zijn in de top 50 terug te vinden.

RateBeer, één van ‘s werelds belangrijkste internationale bierwebsites, reikte voor de 16de keer zijn RateBeer Awards uit. Het Vlaams-Brabantse café In de Verzekering tegen de Grote Dorst, dat vorig jaar als tweede eindigde, stootte restaurant Akkurat uit Stockholm van de troon en mag zich de beste bierbestemming ter wereld noemen.

BierCab (Barcelona, Spanje), The Hoppy Pub (Thessaloniki, Griekenland) en The Drunken Duck (Quinto Vicentino, Italië) vervolledigen de top 5.

In de Verzekering tegen de Grote Dorst

In de Verzekering tegen de Grote Dorst vierde vorig jaar zijn 175-jarig bestaan. Het café werd al voor het vierde opeenvolgende jaar uitgeroepen tot ‘beste café van België’ en voor de derde maal tot ‘beste café ter wereld’.

Met een selectie van meer dan 250 bieren is het vooral gespecialiseerd in bieren van het Pajottenenland, en dan vooral geuze, lambiek en oude kriek.

Puigdemont

Het café had zondag een opvallende bezoeker te gast: de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. Hij gaf later op de dag een speech bij de nieuwjaarsreceptie van de N-VA-afdeling in Lennik. Wat dronk Puigdemont in de beste bierbestemming ter wereld? Een koffie.

Belgische topbestemmingen

In totaal zijn er elf Belgische adressen in de top 50 bierbestemmingen van RateBeer te vinden. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar. Naast de winnaar zijn dat:

•Kulminator, Antwerpen (6)

•De Heeren van Liedekercke, Denderleeuw (13)

•het Oude Schooltje van de Struise Brouwers, Oostvleteren (14)

•brouwerij Cantillon, Brussel (20)

•Chez Moeder Lambic Fontainas, Brussel (22)

•Chez Moeder Lambic Saint-Gilles, Brussel (28)

•’t Brugs Beertje, Brugge (36)

•3 Fonteinen Lambik-O-Droom, Beersel (42)

•Brouwerij Alvinne, Moen (46)

•Beergium, Le Roeulx (47)