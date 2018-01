Weyts wil file verminderen aan 16 afritten. “Waar het niet snel genoeg gaat, moeten we slim ingrijpen”

De Vlaamse regering gaat dit jaar nog zestien nieuwe snelwegafritten aanpakken. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aangekondigd. Het gaat dan om afritten waar er vaak file staat. Ruim twee jaar geleden werden er al elf afritten aangepakt, bij zeven van die afritten is het fileprobleem opgelost of verminderd. Maar op twee afritten nam de file zelfs toe. Het probleem daar wordt opnieuw onderzocht. Dat staat te lezen in De Zondag.

“Een afrit mag geen flessenhals zijn. Waar het niet snel genoeg gaat, moeten we slim ingrijpen.” Dat zei minister Ben Weyts in 2015 toen hij ‘slimme maatregelen’ aankondigde om snelwegafritten minder filegevoelig te maken.

Volgens De Zondag blijkt uit een evaluatie van elf ingrepen dat het fileprobleem op vijf snelwegafritten is opgelost en dat het op twee plaatsen is geminderd. Maar op twee afritten is het probleem sindsdien nog toegenomen. “In het geval van de afrit Beernem op de E40 staat zelfs bijna dubbel zoveel file als voor de ingreep”, zo staat te lezen in De Zondag.

Volgens minister Weyts komt er bijkomend onderzoek. “In zeven van die elf gevallen heeft dat geleid tot een vermindering van de file. We gaan op datzelfde spoor door. De komende jaren pakken we nog zestien van die afritten aan, om te zorgen dat er minder file is. Concreet gaan we er bijvoorbeeld voor zorgen dat er een betere lichtenregeling is of een rotonde komt. Dat er dus een betere doorstroming is van het verkeer”, zo heeft minister Weyts gezegd aan Het Nieuws van VTM.