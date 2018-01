Opvallende beelden tijdens Utrecht-Ajax op zondag, waar Utrecht-spits Lukas Görtler op het halfuur aan rood ontsnapte na een aanslag op de enkel van Nicolas Tagliafico. De Duitser kreeg slechts geel en werd in de tweede helft gewisseld. Laat in de match kreeg Görtler alsnog een tweede gele kaart - en dus rood - nadat hij betrokken raakte bij een opstootje in de dug-out...