Zulte Waregem opgeschrikt door kleine brand in stadion

Waregem -

In het Regenboogstadion van Zulte Waregem was er zondagavond even een kleine brand na een kortsluiting in een keuken. “De genodigden op een evenement konden de aanpalende zaal veilig en vlot verlaten. Bedankt aan de veiligheidsdiensten voor de interventie!”, zo meldt Essevee op Twitter.