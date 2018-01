Appartement in Oudenaarde gaat in vlammen op

Oudenaarde - De hulpdiensten werden gisteren omstreeks 20.30 uur gealarmeerd voor een brand in een appartement in de Jacob Lacopstraat in Oudenaarde, op een boogscheut van het treinstation. Het ging om een brand op de derde en hoogste verdieping. Samen met politie en medische diensten kwam de brandweer ter plaatse. Op dat ogenblik sloegen al vlammen door de ramen van het appartement.

Omdat de brand heel wat bekijks had, sloot de politie de omgeving helemaal af zodat de brandweer ongehinderd kon werken.

Aanvankelijk was niet duidelijk hoeveel mensen zich nog in het flatgebouw bevonden. “Eén bewoner is met lichte brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Drie anderen, vooral bejaarden, zijn preventief naar het ziekenhuis gevoerd”, aldus burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD), die ter plaatse kwam.

“De brandweer had de brand wel snel onder controle, maar het appartement op de derde verdieping werd helemaal vernield. Ook de andere appartementen liepen rookschade op. Om een zicht te hebben op de oorzaak van de brand is het nu nog te vroeg. In het appartementsgebouw verblijven in totaal vijftien mensen, maar niet iedereen was aanwezig. We moeten nu in eerste instantie kijken of opvang nodig is. Uiteraard doen we het nodige voor wie niet door familie kan opgevangen worden.”