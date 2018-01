Gentse defensie geeft geen krimp tegen Diaby en Denswil

Vlak na de beslissende 2-0 van Samuel Kalu volgde nog een heet standje voor het Gentse doel. Eerst mikte Abdoulay Diaby van dichtbij een kopbal op Lovre Kalinic, die met meer geluk dan wijsheid de bal uit de netten hield. In de rebound leek Stefano Denswil dan toch de aansluitingstreffer te kunnen scoren, maar deze keer was het Samuel Gigot die in de weg zat en op de lijn redde. Hoe anders hadden de laatste tien minuten eruit gezien als deze bal binnen was gegaan?