Aalst / Denderleeuw - Nick Blanckaert (29) had zich zijn zaterdagnacht wel anders voorgesteld. Toen hij naar huis ging na een technofeestje in Hertshage werd hij gevolgd door twee mannen. Een van hen beet een stuk van zijn oor tijdens een vechtpartij.

Na een leuk feestje keerde Nick Blanckaert met een goed gevoel naar huis. “De fuif vond plaats in Hertshage, niet ver van bij mij thuis, dus ging ik te voet. Twee mannen die ik eerder binnen had gezien, volgden me. Ik vroeg hen wat ze van plan waren en met één van hen begon de ruzie. De andere, een Afrikaans type, hield zich afzijdig. De eerste zei dat ik zijn vriend, die hij ‘mijn broer’ noemde, had beledigd. Door racistische uitspraken te doen. Ik heb met hem gelachen en gezeverd, maar niet om hem. Dus dat klopte niet. Toen zei die Afrikaanse jongeman, blijkbaar een beloftevolle rapper, aan de andere dat ze de verkeerde voorhadden. Maar de eerste en ook de agressiefste van de twee bleek vast van plan te vechten. Ik liet me niet doen en zat op een bepaald moment bovenop hem. Als ik had gewild, had ik ook enkele rake klappen kunnen uitdelen. Maar dat deed ik niet en de tweede trok me opzij.”

Plastische chirurgie

Dan ontstond er een tweede woordenwisseling. “Ik vroeg om me gerust te laten en me naar huis te laten gaan, maar dat bleek niet mogelijk. Er kwam weer getrek en geduw van. Tot ik opeens tanden in mijn oor voelde. Ik hoorde het kraakbeen kraken. En het bloed droop op mijn schouder. Niet normaal. Toen die gast zag wat hij had gedaan, lieten ze me gaan. Ik was compleet van de kaart en belde de politie, maar die was niet erg behulpzaam.”

Nick stapte naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. “Daar hebben ze me opgelapt, maar ook meteen gezegd dat ik een deel van mijn linkeroor definitief kwijt ben. Misschien kan het nog opgelost worden met plastische chirurgie. Ik ben veertien maanden op wereldreis geweest en heb in Australië en Azië geleefd. Met alle culturen kwam ik in aanraking. En nooit is er iets gebeurd. Nu ben ik een maand terug in Aalst en kom ik dit tegen, zonder dat ik erom gevraagd heb. Daar kan ik niet bij. Ik wil dat gerechtigheid geschiedt.”

Zondagnamiddag gaf de belager van Nick zich aan de bij politie van Denderleeuw.