Het was daar wat op Sclessin, na een uur voetballen. Nieuwkomer Gojko Cimirot had zojuist de gelijkmaker (3-3) voorbij Matz Sels gejaagd en het stadion werd helemaal gek. Tot scheidsrechter Delferière plots in zijn oortje ging luisteren en het doelpunt alsnog afkeurde. De reden? Duje Cop stond meters buitenspel en zou Sels gehinderd hebben tijdens zijn poging om Cimirots schot te redden. Een correcte beslissing? Het zorgde tijdens en na de wedstrijd alvast voor discussie onder voetbalfans.